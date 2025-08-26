Party (PARTY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0228569$ 0.0228569 $ 0.0228569 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.83% שינוי מחיר (1D) -14.05% שינוי מחיר (7D) -3.12% שינוי מחיר (7D) -3.12%

Party (PARTY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PARTY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PARTYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0228569, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PARTY השתנה ב -0.83% במהלך השעה האחרונה, -14.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Party (PARTY) מידע שוק

שווי שוק $ 964.15K$ 964.15K $ 964.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 964.15K$ 964.15K $ 964.15K אספקת מחזור 2.05B 2.05B 2.05B אספקה כוללת 2,051,275,133.82 2,051,275,133.82 2,051,275,133.82

שווי השוק הנוכחי של Party הוא $ 964.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PARTY הוא 2.05B, עם היצע כולל של 2051275133.82. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 964.15K.