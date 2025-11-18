PARSIQ מחיר היום

מחיר PARSIQ (PRQ) בזמן אמת היום הוא $ 0.0034182, עם שינוי של 20.90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PRQ ל USD הוא $ 0.0034182 לכל PRQ.

PARSIQ כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 996,930, עם היצע במחזור של 292.76M PRQ. ב‑24 השעות האחרונות, PRQ סחר בין $ 0.00335454 (נמוך) ל $ 0.00435301 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.62, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0018575.

ביצועים לטווח קצר, PRQ נע ב +1.20% בשעה האחרונה ו -19.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PARSIQ (PRQ) מידע שוק

שווי שוק $ 996.93K$ 996.93K $ 996.93K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M אספקת מחזור 292.76M 292.76M 292.76M אספקה כוללת 310,256,872.0 310,256,872.0 310,256,872.0

