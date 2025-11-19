PARSIQ (PRQ) תחזית מחיר (USD)

קבל PARSIQ תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה PRQ יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

PARSIQ (PRQ) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורPRQב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.003477 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. PARSIQ (PRQ) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורPRQ , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.003478 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. PARSIQ (PRQ) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורPRQ , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.003480 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. PARSIQ (PRQ) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורPRQ הוא $0.003491 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

PARSIQ מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בPARSIQדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלPARSIQ הוא 0.003477USD. היצע במחזור של PARSIQ(PRQ) הוא 292.76M PRQ , מה שמעניק לו שווי שוק של $1,018,096 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -16.98% $ -0.000711 $ 0.004189 $ 0.003354

7 ימים -17.46% $ -0.000607 $ 0.004967 $ 0.003354

30 ימים -28.85% $ -0.001003 $ 0.004967 $ 0.003354 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,PARSIQ הראה תנועת מחירים של $-0.000711 , המשקפת -16.98% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,PARSIQ נסחר בשיא של $0.004967 ושפל של $0.003354 . נרשם שינוי במחיר של -17.46% . מגמה אחרונה זו מציגה אתPRQ הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,PARSIQ חווה -28.85% שינוי, המשקף בערך $-0.001003 לערכו. זה מצביע על כך ש PRQ עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך PARSIQ (PRQ) מודול חיזוי מחיר עובד? PARSIQ מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של PRQעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךPARSIQ לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של PRQ , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של PARSIQ. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלPRQ . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלPRQ כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של PARSIQ.

מדוע PRQ חיזוי מחירים חשוב?

PRQ תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם PRQ כדאי להשקיע עכשיו? מהי תחזית המחיר של PRQ בחודש הבא? כמה יעלה 1 PRQ בשנת 2026? מהו המחיר החזוי של PRQ בשנת 2027? מהו מחיר היעד המשוער של PRQ בשנת 2028? מהו מחיר היעד המשוער של PRQ בשנת 2029? כמה יעלה 1 PRQ בשנת 2030? מהי PRQ תחזית המחיר בשנת 2040?