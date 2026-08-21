ParallelAI מחיר היום

מחיר ParallelAI (PAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.0018563, עם שינוי של 3.83% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PAI ל USD הוא $ 0.0018563 לכל PAI.

ParallelAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 185,632, עם היצע במחזור של 100.00M PAI. ב‑24 השעות האחרונות, PAI סחר בין $ 0.00176122 (נמוך) ל $ 0.00190637 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.19, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00118844.

ביצועים לטווח קצר, PAI נע ב -1.16% בשעה האחרונה ו +27.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 443.31.

ParallelAI (PAI) מידע שוק

שווי שוק $ 185.63K$ 185.63K $ 185.63K נפח (24 שעות) $ 443.31$ 443.31 $ 443.31 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 185.63K$ 185.63K $ 185.63K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ParallelAI הוא $ 185.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 443.31. ההיצע במחזור של PAI הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 185.63K.