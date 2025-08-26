Pankito (PAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01641343$ 0.01641343 $ 0.01641343 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.46% שינוי מחיר (7D) +0.52% שינוי מחיר (7D) +0.52%

Pankito (PAN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01641343, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pankito (PAN) מידע שוק

שווי שוק $ 24.51K$ 24.51K $ 24.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.51K$ 24.51K $ 24.51K אספקת מחזור 60.00M 60.00M 60.00M אספקה כוללת 59,999,505.81448112 59,999,505.81448112 59,999,505.81448112

שווי השוק הנוכחי של Pankito הוא $ 24.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAN הוא 60.00M, עם היצע כולל של 59999505.81448112. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.51K.