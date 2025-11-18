Pangolin מחיר היום

מחיר Pangolin (PANG) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001216, עם שינוי של 5.64% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PANG ל USD הוא $ 0.00001216 לכל PANG.

Pangolin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,072.0, עם היצע במחזור של 745.82M PANG. ב‑24 השעות האחרונות, PANG סחר בין $ 0.000012 (נמוך) ל $ 0.00001289 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00010001, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000012.

ביצועים לטווח קצר, PANG נע ב -- בשעה האחרונה ו -15.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pangolin (PANG) מידע שוק

שווי שוק $ 9.07K$ 9.07K $ 9.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.04K$ 12.04K $ 12.04K אספקת מחזור 745.82M 745.82M 745.82M אספקה כוללת 990,039,899.72432 990,039,899.72432 990,039,899.72432

שווי השוק הנוכחי של Pangolin הוא $ 9.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PANG הוא 745.82M, עם היצע כולל של 990039899.72432. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.04K.