Panda Coin מחיר היום

מחיר Panda Coin (PANDA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PANDA ל USD הוא $ 0 לכל PANDA.

Panda Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 29,864, עם היצע במחזור של 9.75B PANDA. ב‑24 השעות האחרונות, PANDA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PANDA נע ב -0.29% בשעה האחרונה ו +19.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Panda Coin (PANDA) מידע שוק

שווי שוק $ 29.86K$ 29.86K $ 29.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.86K$ 29.86K $ 29.86K אספקת מחזור 9.75B 9.75B 9.75B אספקה כוללת 9,750,000,000.0 9,750,000,000.0 9,750,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Panda Coin הוא $ 29.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PANDA הוא 9.75B, עם היצע כולל של 9750000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.86K.