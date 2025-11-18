Paimon Cursor SPV Token מחיר היום

מחיר Paimon Cursor SPV Token (CRSR) בזמן אמת היום הוא $ 350.24, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CRSR ל USD הוא $ 350.24 לכל CRSR.

Paimon Cursor SPV Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,000,693, עם היצע במחזור של 2.86K CRSR. ב‑24 השעות האחרונות, CRSR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 353.83, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 338.32.

ביצועים לטווח קצר, CRSR נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Paimon Cursor SPV Token (CRSR) מידע שוק

שווי שוק $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M אספקת מחזור 2.86K 2.86K 2.86K אספקה כוללת 2,857.14285714286 2,857.14285714286 2,857.14285714286

שווי השוק הנוכחי של Paimon Cursor SPV Token הוא $ 1.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRSR הוא 2.86K, עם היצע כולל של 2857.14285714286. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.00M.