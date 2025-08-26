עוד על $PACO

Paco סֵמֶל

Paco מחיר ($PACO)

1 $PACO ל USDמחיר חי:

-5.10%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Paco ($PACO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:50:45 (UTC+8)

Paco ($PACO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
Paco ($PACO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $PACO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $PACOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $PACO השתנה ב -0.36% במהלך השעה האחרונה, -5.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Paco ($PACO) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Paco הוא $ 14.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $PACO הוא 872.31M, עם היצע כולל של 872309491.23958. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.47K.

Paco ($PACO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pacoל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPaco ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPaco ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pacoל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.17%
30 ימים$ 0-2.99%
60 ימים$ 0+22.11%
90 ימים$ 0--

מה זהPaco ($PACO)

Paco's coin is 100% penguin-made, with no humans involved—seriously, none. This entire project was conceived in Paco's basement, purely for his own amusement and dreams of world domination. There's no team, no backup, and definitely no accountability. The coin serves no real purpose other than to keep Paco entertained and maybe, just maybe, buy him a golden fish someday. Any updates? Well, they're at the mercy of random internet folks and whatever whim Paco's feeling that day.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Paco ($PACO) משאב

האתר הרשמי

Pacoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Paco ($PACO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Paco ($PACO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Paco.

בדוק את Paco תחזית המחיר עכשיו‏!

$PACO למטבעות מקומיים

Paco ($PACO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Paco ($PACO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $PACO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Paco ($PACO)

כמה שווה Paco ($PACO) היום?
החי $PACOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $PACO ל USD?
המחיר הנוכחי של $PACO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Paco?
שווי השוק של $PACO הוא $ 14.47K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $PACO?
ההיצע במחזור של $PACO הוא 872.31M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $PACO?
‏‏$PACO השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $PACO?
$PACO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $PACO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $PACO הוא -- USD.
האם $PACO יעלה השנה?
$PACO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $PACO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:50:45 (UTC+8)

Paco ($PACO) עדכונים חשובים מהתעשייה

