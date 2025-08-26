Paco ($PACO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.36% שינוי מחיר (1D) -5.17% שינוי מחיר (7D) -1.24% שינוי מחיר (7D) -1.24%

Paco ($PACO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $PACO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $PACOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $PACO השתנה ב -0.36% במהלך השעה האחרונה, -5.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Paco ($PACO) מידע שוק

שווי שוק $ 14.47K$ 14.47K $ 14.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.47K$ 14.47K $ 14.47K אספקת מחזור 872.31M 872.31M 872.31M אספקה כוללת 872,309,491.23958 872,309,491.23958 872,309,491.23958

שווי השוק הנוכחי של Paco הוא $ 14.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $PACO הוא 872.31M, עם היצע כולל של 872309491.23958. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.47K.