Paca AI (PACA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00138519 $ 0.00138519 $ 0.00138519 24 שעות נמוך $ 0.0015481 $ 0.0015481 $ 0.0015481 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00138519$ 0.00138519 $ 0.00138519 גבוה 24 שעות $ 0.0015481$ 0.0015481 $ 0.0015481 שיא כל הזמנים $ 0.01178802$ 0.01178802 $ 0.01178802 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00073555$ 0.00073555 $ 0.00073555 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.20% שינוי מחיר (1D) -9.38% שינוי מחיר (7D) -11.95% שינוי מחיר (7D) -11.95%

Paca AI (PACA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00139993. במהלך 24 השעות האחרונות, PACA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00138519 לבין שיא של $ 0.0015481, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PACAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01178802, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00073555.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PACA השתנה ב +0.20% במהלך השעה האחרונה, -9.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Paca AI (PACA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M אספקת מחזור 753.69M 753.69M 753.69M אספקה כוללת 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Paca AI הוא $ 1.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PACA הוא 753.69M, עם היצע כולל של 1200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.68M.