Paca AI מחיר (PACA)

לא רשום

1 PACA ל USDמחיר חי:

-9.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Paca AI (PACA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:02:37 (UTC+8)

Paca AI (PACA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.20%

-9.38%

-11.95%

-11.95%

Paca AI (PACA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00139993. במהלך 24 השעות האחרונות, PACA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00138519 לבין שיא של $ 0.0015481, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PACAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01178802, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00073555.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PACA השתנה ב +0.20% במהלך השעה האחרונה, -9.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Paca AI (PACA) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Paca AI הוא $ 1.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PACA הוא 753.69M, עם היצע כולל של 1200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.68M.

Paca AI (PACA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Paca AIל USDהיה $ -0.000145018912548991.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPaca AI ל USDהיה . $ -0.0005872209.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPaca AI ל USDהיה $ +0.0002990104.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Paca AIל USDהיה $ +0.0003362277336567397.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000145018912548991-9.38%
30 ימים$ -0.0005872209-41.94%
60 ימים$ +0.0002990104+21.36%
90 ימים$ +0.0003362277336567397+31.61%

מה זהPaca AI (PACA)

Alpaca Network is an on-ramp for AI agents, decentralized R&D lab and marketplace for Artificial Intelligence (AI). The project is focused on making AI more accessible and affordable by creating a platform for collaboration between AI developers and users. The marketplace allows developers to share their models and tools, while users can access these resources to complete tasks or build new AI solutions. The project's goal is to democratize AI technology and make it accessible to a wider range of individuals and businesses.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Paca AI (PACA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Paca AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Paca AI (PACA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Paca AI (PACA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Paca AI.

בדוק את Paca AI תחזית המחיר עכשיו‏!

PACA למטבעות מקומיים

Paca AI (PACA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Paca AI (PACA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PACA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Paca AI (PACA)

כמה שווה Paca AI (PACA) היום?
החי PACAהמחיר ב USD הוא 0.00139993 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PACA ל USD?
המחיר הנוכחי של PACA ל USD הוא $ 0.00139993. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Paca AI?
שווי השוק של PACA הוא $ 1.06M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PACA?
ההיצע במחזור של PACA הוא 753.69M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PACA?
‏‏PACA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01178802 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PACA?
PACA ‏‏רשם מחירATL של 0.00073555 USD.
מהו נפח המסחר של PACA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PACA הוא -- USD.
האם PACA יעלה השנה?
PACA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PACA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
