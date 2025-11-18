Ozapay מחיר היום

מחיר Ozapay (OZA) בזמן אמת היום הוא $ 0.03156854, עם שינוי של 1.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OZA ל USD הוא $ 0.03156854 לכל OZA.

Ozapay כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 24,029,176, עם היצע במחזור של 759.59M OZA. ב‑24 השעות האחרונות, OZA סחר בין $ 0.01549951 (נמוך) ל $ 0.03179366 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04616339, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01549951.

ביצועים לטווח קצר, OZA נע ב +0.54% בשעה האחרונה ו -16.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ozapay (OZA) מידע שוק

שווי שוק $ 24.03M$ 24.03M $ 24.03M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.54M$ 31.54M $ 31.54M אספקת מחזור 759.59M 759.59M 759.59M אספקה כוללת 996,889,054.1 996,889,054.1 996,889,054.1

שווי השוק הנוכחי של Ozapay הוא $ 24.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OZA הוא 759.59M, עם היצע כולל של 996889054.1. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.54M.