Owockibot מחיר היום

מחיר Owockibot (OWOCKIBOT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OWOCKIBOT ל USD הוא $ 0 לכל OWOCKIBOT.

Owockibot כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 53,711, עם היצע במחזור של 100.00B OWOCKIBOT. ב‑24 השעות האחרונות, OWOCKIBOT סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OWOCKIBOT נע ב -- בשעה האחרונה ו +15.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Owockibot (OWOCKIBOT) מידע שוק

שווי שוק $ 53.71K$ 53.71K $ 53.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 53.71K$ 53.71K $ 53.71K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Owockibot הוא $ 53.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OWOCKIBOT הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 53.71K.