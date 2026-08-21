Osaka Protocol מחיר היום

מחיר Osaka Protocol (OSAK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OSAK ל USD הוא $ 0 לכל OSAK.

Osaka Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,187,689, עם היצע במחזור של 761.46T OSAK. ב‑24 השעות האחרונות, OSAK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OSAK נע ב +0.46% בשעה האחרונה ו +27.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Osaka Protocol (OSAK) מידע שוק

שווי שוק $ 13.19M$ 13.19M $ 13.19M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.19M$ 13.19M $ 13.19M אספקת מחזור 761.46T 761.46T 761.46T אספקה כוללת 761,459,784,660,251.2 761,459,784,660,251.2 761,459,784,660,251.2

שווי השוק הנוכחי של Osaka Protocol הוא $ 13.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OSAK הוא 761.46T, עם היצע כולל של 761459784660251.2. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.19M.