Orgo מחיר היום

מחיר Orgo (ORGO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00582501, עם שינוי של 15.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ORGO ל USD הוא $ 0.00582501 לכל ORGO.

Orgo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,910,525, עם היצע במחזור של 499.99M ORGO. ב‑24 השעות האחרונות, ORGO סחר בין $ 0.00540665 (נמוך) ל $ 0.00697165 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01540746, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00115957.

ביצועים לטווח קצר, ORGO נע ב +0.55% בשעה האחרונה ו -48.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Orgo (ORGO) מידע שוק

שווי שוק $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.82M$ 5.82M $ 5.82M אספקת מחזור 499.99M 499.99M 499.99M אספקה כוללת 999,990,710.3304756 999,990,710.3304756 999,990,710.3304756

שווי השוק הנוכחי של Orgo הוא $ 2.91M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORGO הוא 499.99M, עם היצע כולל של 999990710.3304756. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.82M.