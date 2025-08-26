עוד על ORE

ORE Network סֵמֶל

ORE Network מחיר (ORE)

לא רשום

1 ORE ל USDמחיר חי:

$0.00040215
$0.00040215$0.00040215
-6.50%1D
mexc
USD
ORE Network (ORE) טבלת מחירים חיה
ORE Network (ORE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.304071
$ 0.304071$ 0.304071

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

-6.56%

+1.45%

+1.45%

ORE Network (ORE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ORE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.304071, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ORE השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, -6.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ORE Network (ORE) מידע שוק

$ 226.46K
$ 226.46K$ 226.46K

--
----

$ 426.27K
$ 426.27K$ 426.27K

563.13M
563.13M 563.13M

1,060,000,000.0
1,060,000,000.0 1,060,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ORE Network הוא $ 226.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORE הוא 563.13M, עם היצע כולל של 1060000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 426.27K.

ORE Network (ORE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ORE Networkל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלORE Network ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלORE Network ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ORE Networkל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.56%
30 ימים$ 0+11.49%
60 ימים$ 0+48.32%
90 ימים$ 0--

מה זהORE Network (ORE)

The ORE Token is the native digital asset that runs the Open Rights Exchange (ORE) Network — an open-source and decentralized blockchain technology that can manage identities and digital assets, cross-chain. The ORE Network works cross-chain with Ethereum, Algorand, EOS and more to connect Web 2.0 identities to Web 3.0. ORE Network provides a simple log-in experience for blockchain companies to expand their users and grow faster — and allows non-blockchain companies to start using blockchain and crypto technology, without having to do the heavy lifting. The ORE Token’s utility continuously grows with every new account created on the ORE blockchain — and any new project built on the Open Rights Exchange. There are already hundreds of accounts, with more added daily and dozens of layer-1 solutions building with ORE Network including Algorand, Alliance Block, Republic Realm and AIKON.

ORE Network (ORE) משאב

האתר הרשמי

ORE Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ORE Network (ORE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ORE Network (ORE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ORE Network.

בדוק את ORE Network תחזית המחיר עכשיו‏!

ORE למטבעות מקומיים

ORE Network (ORE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ORE Network (ORE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ORE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ORE Network (ORE)

כמה שווה ORE Network (ORE) היום?
החי OREהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ORE ל USD?
המחיר הנוכחי של ORE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ORE Network?
שווי השוק של ORE הוא $ 226.46K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ORE?
ההיצע במחזור של ORE הוא 563.13M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ORE?
‏‏ORE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.304071 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ORE?
ORE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ORE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ORE הוא -- USD.
האם ORE יעלה השנה?
ORE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ORE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
