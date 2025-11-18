Open Source מחיר היום

מחיר Open Source (OS) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 1.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OS ל USD הוא -- לכל OS.

Open Source כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 39,577, עם היצע במחזור של 100.00M OS. ב‑24 השעות האחרונות, OS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04628724, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OS נע ב +1.00% בשעה האחרונה ו -11.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Open Source (OS) מידע שוק

שווי שוק $ 39.58K$ 39.58K $ 39.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.58K$ 39.58K $ 39.58K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Open Source הוא $ 39.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OS הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.58K.