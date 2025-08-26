OPCAT (OPCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.108132 גבוה 24 שעות $ 0.127082 שיא כל הזמנים $ 1.5 המחיר הנמוך ביותר $ 0.052453 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) +1.96% שינוי מחיר (7D) -15.78%

OPCAT (OPCAT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.112333. במהלך 24 השעות האחרונות, OPCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.108132 לבין שיא של $ 0.127082, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OPCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.5, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.052453.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OPCAT השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +1.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OPCAT (OPCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M אספקת מחזור 21.00M 21.00M 21.00M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של OPCAT הוא $ 2.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OPCAT הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.36M.