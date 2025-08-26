OPANARCHY (OPAN) מידע על מחיר (USD)

24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.34% שינוי מחיר (1D) -11.44% שינוי מחיר (7D) +8.80%

OPANARCHY (OPAN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OPAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OPANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OPAN השתנה ב -0.34% במהלך השעה האחרונה, -11.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OPANARCHY (OPAN) מידע שוק

שווי שוק $ 39.61K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.61K אספקת מחזור 999.95M אספקה כוללת 999,950,871.00843

שווי השוק הנוכחי של OPANARCHY הוא $ 39.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OPAN הוא 999.95M, עם היצע כולל של 999950871.00843. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.61K.