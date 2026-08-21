oooo מחיר היום

מחיר oooo (OOOO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00699463, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OOOO ל USD הוא $ 0.00699463 לכל OOOO.

oooo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,514,726, עם היצע במחזור של 216.56M OOOO. ב‑24 השעות האחרונות, OOOO סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.053961, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OOOO נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 10.71.

oooo (OOOO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M נפח (24 שעות) $ 10.71$ 10.71 $ 10.71 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.99M$ 6.99M $ 6.99M אספקת מחזור 216.56M 216.56M 216.56M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של oooo הוא $ 1.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.71. ההיצע במחזור של OOOO הוא 216.56M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.99M.