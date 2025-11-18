OnlyBruvs מחיר היום

מחיר OnlyBruvs (BRUVS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001778, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BRUVS ל USD הוא $ 0.00001778 לכל BRUVS.

OnlyBruvs כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,776.37, עם היצע במחזור של 999.94M BRUVS. ב‑24 השעות האחרונות, BRUVS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00091545, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001665.

ביצועים לטווח קצר, BRUVS נע ב -- בשעה האחרונה ו -6.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

OnlyBruvs (BRUVS) מידע שוק

שווי שוק $ 17.78K$ 17.78K $ 17.78K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.78K$ 17.78K $ 17.78K אספקת מחזור 999.94M 999.94M 999.94M אספקה כוללת 999,942,626.9941998 999,942,626.9941998 999,942,626.9941998

