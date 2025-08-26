Onigiri (ONI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.02% שינוי מחיר (1D) -6.74% שינוי מחיר (7D) -7.75% שינוי מחיר (7D) -7.75%

Onigiri (ONI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ONI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ONIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ONI השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -6.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Onigiri (ONI) מידע שוק

שווי שוק $ 110.96K$ 110.96K $ 110.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 112.87K$ 112.87K $ 112.87K אספקת מחזור 413.59B 413.59B 413.59B אספקה כוללת 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Onigiri הוא $ 110.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ONI הוא 413.59B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 112.87K.