OneLedger (OLT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OLT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OLTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.108259, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, OLT השתנה ב -0.21% במהלך השעה האחרונה, -6.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של OneLedger הוא $ 198.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OLT הוא 434.60M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 456.02K.
במהלך היום, השינוי במחיר של OneLedgerל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOneLedger ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOneLedger ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של OneLedgerל USDהיה $ 0.
OneLedger enables you to focus building your business application through OneLedger modularization tools, which will communicate with OneLedger protocol using its API gateway. This mechanism will make your business application interact with different public and private blockchains synchronously through corresponding side chains implemented in OneLedger platform. OneLedger defines a three-layer consensus protocol to enable more effective integration of different blockchain applications. Business logic can be implemented by the first layer – a configurable role-based consensus protocol leveraging hierarchical grouping similar to the structure of Merkle Tree. The side chain consensus protocol can move consensus traffic from the main chain with public consensus to the side chain with high performance and efficiency. OneLedger block structure enables the synchronization and reference between the three-layer consensus. The company works as a cross-ledger blockchain platform for people to make exchanges through business methodology. Not only that, but it’s also developed using the enterprise blockchain technology solutions that are running across the globe like something the world has never seen. One Ledger also operates as a powerful consensus engine that will help people with governance, so they can rest assured their transactions are being completed legitimately. The SDK on the platform is also highly customizable. And the platform, in general, is highly scalable and reliable. The architecture of the One Leger is built around the focal point of building your business software through the One Ledger modularization tools. They are set up to communicate with One Leger’s advanced protocol via the unique API gateway used by the platform developers. The new method of operation is designed to make your business application work together with different private and public blockchains in synchronicity by way of side chains that work together and are implemented via the One Ledger platform. The platform is designed to help people in a wide range of different business models. People in finance, agriculture, transportation, manufacturing and just about anything else will benefit highly from the One Ledger protocol. It works with Bitcoin, Ethereum, HyperLedger and several other platforms.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.