OneLedger (OLT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.108259$ 0.108259 $ 0.108259 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.21% שינוי מחיר (1D) -6.15% שינוי מחיר (7D) -8.65% שינוי מחיר (7D) -8.65%

OneLedger (OLT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OLT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OLTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.108259, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OLT השתנה ב -0.21% במהלך השעה האחרונה, -6.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OneLedger (OLT) מידע שוק

שווי שוק $ 198.19K$ 198.19K $ 198.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 456.02K$ 456.02K $ 456.02K אספקת מחזור 434.60M 434.60M 434.60M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של OneLedger הוא $ 198.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OLT הוא 434.60M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 456.02K.