OG Peanut (PEANUT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02235476$ 0.02235476 $ 0.02235476 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) -8.86% שינוי מחיר (7D) -4.29% שינוי מחיר (7D) -4.29%

OG Peanut (PEANUT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PEANUT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEANUTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02235476, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEANUT השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -8.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OG Peanut (PEANUT) מידע שוק

שווי שוק $ 381.76K$ 381.76K $ 381.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 381.76K$ 381.76K $ 381.76K אספקת מחזור 999.88M 999.88M 999.88M אספקה כוללת 999,882,337.051167 999,882,337.051167 999,882,337.051167

שווי השוק הנוכחי של OG Peanut הוא $ 381.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEANUT הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999882337.051167. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 381.76K.