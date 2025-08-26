Oddz (ODDZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00052942 $ 0.00052942 $ 0.00052942 24 שעות נמוך $ 0.00072214 $ 0.00072214 $ 0.00072214 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00052942$ 0.00052942 $ 0.00052942 גבוה 24 שעות $ 0.00072214$ 0.00072214 $ 0.00072214 שיא כל הזמנים $ 3.68$ 3.68 $ 3.68 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00052942$ 0.00052942 $ 0.00052942 שינוי מחיר (שעה אחת) -8.58% שינוי מחיר (1D) -23.13% שינוי מחיר (7D) -41.35% שינוי מחיר (7D) -41.35%

Oddz (ODDZ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00054998. במהלך 24 השעות האחרונות, ODDZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00052942 לבין שיא של $ 0.00072214, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ODDZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.68, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00052942.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ODDZ השתנה ב -8.58% במהלך השעה האחרונה, -23.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-41.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Oddz (ODDZ) מידע שוק

שווי שוק $ 49.55K$ 49.55K $ 49.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 55.42K$ 55.42K $ 55.42K אספקת מחזור 89.41M 89.41M 89.41M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Oddz הוא $ 49.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ODDZ הוא 89.41M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.42K.