OCEAN מחיר היום

מחיר OCEAN (OCEAN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OCEAN ל USD הוא $ 0 לכל OCEAN.

OCEAN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 633,321, עם היצע במחזור של 420.68T OCEAN. ב‑24 השעות האחרונות, OCEAN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OCEAN נע ב +0.05% בשעה האחרונה ו +7.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

OCEAN (OCEAN) מידע שוק

שווי שוק $ 633.32K$ 633.32K $ 633.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 633.32K$ 633.32K $ 633.32K אספקת מחזור 420.68T 420.68T 420.68T אספקה כוללת 420,676,767,676,767.0 420,676,767,676,767.0 420,676,767,676,767.0

שווי השוק הנוכחי של OCEAN הוא $ 633.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OCEAN הוא 420.68T, עם היצע כולל של 420676767676767.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 633.32K.