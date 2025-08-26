עוד על OBOT

OBOT מידע על מחיר

OBOT אתר רשמי

OBOT טוקניומיקה

OBOT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Obortech סֵמֶל

Obortech מחיר (OBOT)

לא רשום

1 OBOT ל USDמחיר חי:

$0.00741017
$0.00741017$0.00741017
-8.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Obortech (OBOT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:00:44 (UTC+8)

Obortech (OBOT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0073599
$ 0.0073599$ 0.0073599
24 שעות נמוך
$ 0.00813891
$ 0.00813891$ 0.00813891
גבוה 24 שעות

$ 0.0073599
$ 0.0073599$ 0.0073599

$ 0.00813891
$ 0.00813891$ 0.00813891

$ 0.132549
$ 0.132549$ 0.132549

$ 0
$ 0$ 0

-0.14%

-8.62%

+1.26%

+1.26%

Obortech (OBOT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00741017. במהלך 24 השעות האחרונות, OBOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0073599 לבין שיא של $ 0.00813891, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OBOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.132549, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OBOT השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -8.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Obortech (OBOT) מידע שוק

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

--
----

$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M

197.50M
197.50M 197.50M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Obortech הוא $ 1.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OBOT הוא 197.50M, עם היצע כולל של 300000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.22M.

Obortech (OBOT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Obortechל USDהיה $ -0.000699815538553494.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלObortech ל USDהיה . $ +0.0011908276.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלObortech ל USDהיה $ +0.0047207169.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Obortechל USDהיה $ -0.000531698448223385.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000699815538553494-8.62%
30 ימים$ +0.0011908276+16.07%
60 ימים$ +0.0047207169+63.71%
90 ימים$ -0.000531698448223385-6.69%

מה זהObortech (OBOT)

OBORTECH - Smart Hub is a fully digital ecosystem where all actors in supply chain remotely collaborate in a decentralized blockchain network. OBORTECH (OBOT) token is a main instrument for digital economy of the Smart Hub network. Members of the network can use OBOT token on performing transactions on the platform, escrowing contract bonuses, launching crowdfunding activities to the network community, exchanging services in the Smart Hub Marketplace, voting on governance policies and activities of the network, and getting rewards based on their performance ratings in the network.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Obortech (OBOT) משאב

האתר הרשמי

Obortechתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Obortech (OBOT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Obortech (OBOT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Obortech.

בדוק את Obortech תחזית המחיר עכשיו‏!

OBOT למטבעות מקומיים

Obortech (OBOT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Obortech (OBOT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OBOT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Obortech (OBOT)

כמה שווה Obortech (OBOT) היום?
החי OBOTהמחיר ב USD הוא 0.00741017 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OBOT ל USD?
המחיר הנוכחי של OBOT ל USD הוא $ 0.00741017. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Obortech?
שווי השוק של OBOT הוא $ 1.46M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OBOT?
ההיצע במחזור של OBOT הוא 197.50M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OBOT?
‏‏OBOT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.132549 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OBOT?
OBOT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של OBOT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OBOT הוא -- USD.
האם OBOT יעלה השנה?
OBOT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OBOT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:00:44 (UTC+8)

Obortech (OBOT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.