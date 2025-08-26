Obortech (OBOT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.0073599 גבוה 24 שעות $ 0.00813891 שיא כל הזמנים $ 0.132549 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.14% שינוי מחיר (1D) -8.62% שינוי מחיר (7D) +1.26%

Obortech (OBOT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00741017. במהלך 24 השעות האחרונות, OBOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0073599 לבין שיא של $ 0.00813891, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OBOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.132549, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OBOT השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -8.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Obortech (OBOT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.46M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.22M אספקת מחזור 197.50M אספקה כוללת 300,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Obortech הוא $ 1.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OBOT הוא 197.50M, עם היצע כולל של 300000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.22M.