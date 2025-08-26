Nyxia AI (NYXC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00954764 גבוה 24 שעות $ 0.0114127 שיא כל הזמנים $ 0.475061 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00281098 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.77% שינוי מחיר (1D) -14.45% שינוי מחיר (7D) +3.54%

Nyxia AI (NYXC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00975602. במהלך 24 השעות האחרונות, NYXC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00954764 לבין שיא של $ 0.0114127, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NYXCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.475061, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00281098.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NYXC השתנה ב -0.77% במהלך השעה האחרונה, -14.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nyxia AI (NYXC) מידע שוק

שווי שוק $ 97.51K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 97.51K אספקת מחזור 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nyxia AI הוא $ 97.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NYXC הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 97.51K.