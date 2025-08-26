עוד על NYXC

Nyxia AI סֵמֶל

Nyxia AI מחיר (NYXC)

לא רשום

1 NYXC ל USDמחיר חי:

$0.00975602
-14.40%1D
mexc
USD
Nyxia AI (NYXC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:46:40 (UTC+8)

Nyxia AI (NYXC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00954764
24 שעות נמוך
$ 0.0114127
גבוה 24 שעות

$ 0.00954764
$ 0.0114127
$ 0.475061
$ 0.00281098
-0.77%

-14.45%

+3.54%

+3.54%

Nyxia AI (NYXC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00975602. במהלך 24 השעות האחרונות, NYXC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00954764 לבין שיא של $ 0.0114127, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NYXCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.475061, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00281098.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NYXC השתנה ב -0.77% במהלך השעה האחרונה, -14.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nyxia AI (NYXC) מידע שוק

$ 97.51K
--
$ 97.51K
10.00M
10,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Nyxia AI הוא $ 97.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NYXC הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 97.51K.

Nyxia AI (NYXC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Nyxia AIל USDהיה $ -0.001647905920521261.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNyxia AI ל USDהיה . $ -0.0016555653.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNyxia AI ל USDהיה $ -0.0004806722.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Nyxia AIל USDהיה $ -0.005658822612706247.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.001647905920521261-14.45%
30 ימים$ -0.0016555653-16.96%
60 ימים$ -0.0004806722-4.92%
90 ימים$ -0.005658822612706247-36.71%

מה זהNyxia AI (NYXC)

Project Nyxia is the Spiritual Layer of AI and as such builds applications (Layer 2) and products (Layer 3) on AI, all based around the magic feline representation Nyxia and Nyxia's Brand Promise rooted upon positivity, arts and spirituality.

Nyxia AI (NYXC) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Nyxia AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nyxia AI (NYXC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nyxia AI (NYXC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nyxia AI.

בדוק את Nyxia AI תחזית המחיר עכשיו‏!

NYXC למטבעות מקומיים

Nyxia AI (NYXC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nyxia AI (NYXC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NYXC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Nyxia AI (NYXC)

כמה שווה Nyxia AI (NYXC) היום?
החי NYXCהמחיר ב USD הוא 0.00975602 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NYXC ל USD?
המחיר הנוכחי של NYXC ל USD הוא $ 0.00975602. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nyxia AI?
שווי השוק של NYXC הוא $ 97.51K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NYXC?
ההיצע במחזור של NYXC הוא 10.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NYXC?
‏‏NYXC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.475061 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NYXC?
NYXC ‏‏רשם מחירATL של 0.00281098 USD.
מהו נפח המסחר של NYXC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NYXC הוא -- USD.
האם NYXC יעלה השנה?
NYXC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NYXC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.