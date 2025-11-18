Nyan Cat מחיר היום

מחיר Nyan Cat (NYAN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00125166, עם שינוי של 4.99% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NYAN ל USD הוא $ 0.00125166 לכל NYAN.

Nyan Cat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,251,632, עם היצע במחזור של 999.98M NYAN. ב‑24 השעות האחרונות, NYAN סחר בין $ 0.00098566 (נמוך) ל $ 0.00141938 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00637036, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00050251.

ביצועים לטווח קצר, NYAN נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו -1.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Nyan Cat (NYAN) מידע שוק

שווי שוק $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M אספקת מחזור 999.98M 999.98M 999.98M אספקה כוללת 999,979,528.701393 999,979,528.701393 999,979,528.701393

שווי השוק הנוכחי של Nyan Cat הוא $ 1.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NYAN הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999979528.701393. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.25M.