Nyan Cat (NYAN) תחזית מחיר (USD)

קבל Nyan Cat תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה NYAN יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Nyan Cat
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Nyan Cat חיזוי מחיר
--
----
0.00%
USD
מַמָשִׁי
נְבוּאָה
Nyan Cat תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Nyan Cat (NYAN) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Nyan Cat ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001299 בשנת 2025.

Nyan Cat (NYAN) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Nyan Cat ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001364 בשנת 2026.

Nyan Cat (NYAN) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של NYAN הוא $ 0.001432 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Nyan Cat (NYAN) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של NYAN הוא $ 0.001504 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Nyan Cat (NYAN) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של NYAN הוא $ 0.001579 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Nyan Cat (NYAN) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של NYAN הוא $ 0.001658 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Nyan Cat (NYAN) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Nyan Cat עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002701.

Nyan Cat (NYAN) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Nyan Cat עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004400.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 0.001299
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001364
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001432
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001504
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001579
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001658
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001741
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001828
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 0.001920
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002016
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002116
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002222
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002333
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002450
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002573
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002701
    107.89%
הצג עוד

לטווח קצר Nyan Cat תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 0.001299
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 0.001299
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 0.001300
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 0.001304
    0.41%
Nyan Cat (NYAN) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורNYANב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $0.001299. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Nyan Cat (NYAN) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורNYAN , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.001299. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Nyan Cat (NYAN) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורNYAN , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.001300. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Nyan Cat (NYAN) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורNYAN הוא $0.001304. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Nyan Cat

--
----

--

$ 1.31M
$ 1.31M

999.98M
999.98M

--
----

--

המחיר NYAN העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות.
בנוסף, NYAN יש כמות במעגל של 999.98M ושווי שוק כולל של $ 1.31M.

Nyan Cat מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בNyan Catדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלNyan Cat הוא 0.001299USD. היצע במחזור של Nyan Cat(NYAN) הוא999.98M NYAN , מה שמעניק לו שווי שוק של $1,307,308.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    5.80%
    $ 0
    $ 0.001361
    $ 0
  • 7 ימים
    8.06%
    $ 0.000104
    $ 0.004430
    $ 0.000786
  • 30 ימים
    -72.69%
    $ -0.000944
    $ 0.004430
    $ 0.000786
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Nyan Cat הראה תנועת מחירים של$0 , המשקפת5.80% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Nyan Cat נסחר בשיא של $0.004430 ושפל של $0.000786. נרשם שינוי במחיר של8.06%. מגמה אחרונה זו מציגה אתNYAN הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Nyan Cat חווה -72.69%שינוי, המשקף בערך $-0.000944 לערכו. זה מצביע על כך ש NYAN עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Nyan Cat (NYAN) מודול חיזוי מחיר עובד?

Nyan Cat מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של NYANעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךNyan Cat לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של NYAN , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Nyan Cat. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלNYAN .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלNYAN כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Nyan Cat.

מדוע NYAN חיזוי מחירים חשוב?

NYAN תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם NYAN כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, NYAN ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של NYAN בחודש הבא?
על פי Nyan Cat (NYAN) כלי תחזית המחירים, המחיר NYAN הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 NYAN בשנת 2026?
המחיר של 1 Nyan Cat (NYAN) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, NYAN יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של NYAN בשנת 2027?
Nyan Cat (NYAN) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 NYAN עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של NYAN בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Nyan Cat (NYAN) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של NYAN בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Nyan Cat (NYAN) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 NYAN בשנת 2030?
המחיר של 1 Nyan Cat (NYAN) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, NYAN יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי NYAN תחזית המחיר בשנת 2040?
Nyan Cat (NYAN) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 NYAN עד שנת 2040.
כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.