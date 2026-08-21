NUMETAL מחיר היום

מחיר NUMETAL (NUMETAL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NUMETAL ל USD הוא $ 0 לכל NUMETAL.

NUMETAL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 31,465, עם היצע במחזור של 98.75B NUMETAL. ב‑24 השעות האחרונות, NUMETAL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NUMETAL נע ב -- בשעה האחרונה ו +24.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

NUMETAL (NUMETAL) מידע שוק

שווי שוק $ 31.47K$ 31.47K $ 31.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.47K$ 31.47K $ 31.47K אספקת מחזור 98.75B 98.75B 98.75B אספקה כוללת 98,747,208,802.30632 98,747,208,802.30632 98,747,208,802.30632

שווי השוק הנוכחי של NUMETAL הוא $ 31.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NUMETAL הוא 98.75B, עם היצע כולל של 98747208802.30632. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.47K.