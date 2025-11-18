Nuff Respect מחיר היום

מחיר Nuff Respect (NUFR) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 5.83% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NUFR ל USD הוא -- לכל NUFR.

Nuff Respect כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 189,413, עם היצע במחזור של 799.97M NUFR. ב‑24 השעות האחרונות, NUFR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NUFR נע ב -- בשעה האחרונה ו -12.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Nuff Respect (NUFR) מידע שוק

שווי שוק $ 189.41K$ 189.41K $ 189.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 236.77K$ 236.77K $ 236.77K אספקת מחזור 799.97M 799.97M 799.97M אספקה כוללת 999,966,579.9507906 999,966,579.9507906 999,966,579.9507906

שווי השוק הנוכחי של Nuff Respect הוא $ 189.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NUFR הוא 799.97M, עם היצע כולל של 999966579.9507906. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 236.77K.