NPCS AI מחיר היום

מחיר NPCS AI (XNPCS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XNPCS ל USD הוא $ 0 לכל XNPCS.

NPCS AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 265,365, עם היצע במחזור של 6.18B XNPCS. ב‑24 השעות האחרונות, XNPCS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0100999, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, XNPCS נע ב -1.06% בשעה האחרונה ו +14.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

NPCS AI (XNPCS) מידע שוק

שווי שוק $ 265.37K$ 265.37K $ 265.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 265.37K$ 265.37K $ 265.37K אספקת מחזור 6.18B 6.18B 6.18B אספקה כוללת 6,176,048,267.677187 6,176,048,267.677187 6,176,048,267.677187

שווי השוק הנוכחי של NPCS AI הוא $ 265.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XNPCS הוא 6.18B, עם היצע כולל של 6176048267.677187. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 265.37K.