Not a Security (NAS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +5.05% שינוי מחיר (7D) +5.05%

Not a Security (NAS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NAS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NASהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NAS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Not a Security (NAS) מידע שוק

שווי שוק $ 16.79K$ 16.79K $ 16.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.79K$ 16.79K $ 16.79K אספקת מחזור 998.19M 998.19M 998.19M אספקה כוללת 998,192,449.981046 998,192,449.981046 998,192,449.981046

שווי השוק הנוכחי של Not a Security הוא $ 16.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NAS הוא 998.19M, עם היצע כולל של 998192449.981046. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.79K.