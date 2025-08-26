NORMIE (NORMIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.00156107 גבוה 24 שעות $ 0.00182745 שיא כל הזמנים $ 0.219147 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.44% שינוי מחיר (1D) -12.39% שינוי מחיר (7D) -9.29%

NORMIE (NORMIE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0015836. במהלך 24 השעות האחרונות, NORMIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00156107 לבין שיא של $ 0.00182745, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NORMIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.219147, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NORMIE השתנה ב +1.44% במהלך השעה האחרונה, -12.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NORMIE (NORMIE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.54M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.54M אספקת מחזור 974.57M אספקה כוללת 974,571,159.6625649

שווי השוק הנוכחי של NORMIE הוא $ 1.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NORMIE הוא 974.57M, עם היצע כולל של 974571159.6625649. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.54M.