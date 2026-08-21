Nomu מחיר היום

מחיר Nomu (NOMU) בזמן אמת היום הוא $ 0.0022506, עם שינוי של 7.15% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NOMU ל USD הוא $ 0.0022506 לכל NOMU.

Nomu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,261,117, עם היצע במחזור של 1000.00M NOMU. ב‑24 השעות האחרונות, NOMU סחר בין $ 0.00220356 (נמוך) ל $ 0.00243366 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00881366, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00156214.

ביצועים לטווח קצר, NOMU נע ב -0.68% בשעה האחרונה ו +3.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.56K.

Nomu (NOMU) מידע שוק

שווי שוק $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M נפח (24 שעות) $ 2.56K$ 2.56K $ 2.56K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,183.1418695 999,999,183.1418695 999,999,183.1418695

שווי השוק הנוכחי של Nomu הוא $ 2.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.56K. ההיצע במחזור של NOMU הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999183.1418695. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.26M.