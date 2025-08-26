nomnom (NOMNOM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00205223 $ 0.00205223 $ 0.00205223 24 שעות נמוך $ 0.00270604 $ 0.00270604 $ 0.00270604 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00205223$ 0.00205223 $ 0.00205223 גבוה 24 שעות $ 0.00270604$ 0.00270604 $ 0.00270604 שיא כל הזמנים $ 0.090125$ 0.090125 $ 0.090125 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0005171$ 0.0005171 $ 0.0005171 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.86% שינוי מחיר (1D) -18.49% שינוי מחיר (7D) -9.97% שינוי מחיר (7D) -9.97%

nomnom (NOMNOM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00207063. במהלך 24 השעות האחרונות, NOMNOM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00205223 לבין שיא של $ 0.00270604, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOMNOMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.090125, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0005171.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOMNOM השתנה ב -0.86% במהלך השעה האחרונה, -18.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

nomnom (NOMNOM) מידע שוק

שווי שוק $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M אספקת מחזור 999.60M 999.60M 999.60M אספקה כוללת 999,601,483.39261 999,601,483.39261 999,601,483.39261

שווי השוק הנוכחי של nomnom הוא $ 2.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOMNOM הוא 999.60M, עם היצע כולל של 999601483.39261. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.07M.