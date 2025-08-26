עוד על NOFAP

nofap סֵמֶל

nofap מחיר (NOFAP)

לא רשום

1 NOFAP ל USDמחיר חי:

--
----
-20.60%1D
mexc
USD
nofap (NOFAP) טבלת מחירים חיה
nofap (NOFAP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00177562
$ 0.00177562$ 0.00177562

$ 0
$ 0$ 0

-1.18%

-20.65%

+10.14%

+10.14%

nofap (NOFAP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NOFAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOFAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00177562, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOFAP השתנה ב -1.18% במהלך השעה האחרונה, -20.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.14% ב-7 הימים האחרונים.

nofap (NOFAP) מידע שוק

$ 55.09K
$ 55.09K$ 55.09K

--
----

$ 55.09K
$ 55.09K$ 55.09K

999.75M
999.75M 999.75M

999,751,225.63048
999,751,225.63048 999,751,225.63048

שווי השוק הנוכחי של nofap הוא $ 55.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOFAP הוא 999.75M, עם היצע כולל של 999751225.63048. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.09K.

nofap (NOFAP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של nofapל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלnofap ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלnofap ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של nofapל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-20.65%
30 ימים$ 0+32.88%
60 ימים$ 0+125.08%
90 ימים$ 0--

מה זהnofap (NOFAP)

nofap ($nofap) is a memecoin on the Solana blockchain dedicated to supporting the nofap movement and community. The project aims to gamify and incentivize abstinence, with a mission to "save the trenches from gooners" Our Telegram bot, which is already built and functioning (still in progress) helps people do daily "/checkin" or "/journal" to increase their streak on the leaderboard. For "No Nut November" we will also highlight the leaderboard on our website and on through daily tweets to encourage people to take part. There will also be prizes, yet to be determined.

nofap (NOFAP) משאב

האתר הרשמי

nofapתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה nofap (NOFAP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות nofap (NOFAP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום?

בדוק את nofap תחזית המחיר עכשיו‏!

NOFAP למטבעות מקומיים

nofap (NOFAP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של nofap (NOFAP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט.

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על nofap (NOFAP)

כמה שווה nofap (NOFAP) היום?
החי NOFAPהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NOFAP ל USD?
המחיר הנוכחי של NOFAP ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של nofap?
שווי השוק של NOFAP הוא $ 55.09K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NOFAP?
ההיצע במחזור של NOFAP הוא 999.75M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NOFAP?
‏‏NOFAP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00177562 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NOFAP?
NOFAP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של NOFAP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NOFAP הוא -- USD.
האם NOFAP יעלה השנה?
NOFAP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NOFAP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
