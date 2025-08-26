nofap (NOFAP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00177562 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.18% שינוי מחיר (1D) -20.65% שינוי מחיר (7D) +10.14%

nofap (NOFAP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NOFAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOFAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00177562, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOFAP השתנה ב -1.18% במהלך השעה האחרונה, -20.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

nofap (NOFAP) מידע שוק

שווי שוק $ 55.09K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 55.09K אספקת מחזור 999.75M אספקה כוללת 999,751,225.63048

שווי השוק הנוכחי של nofap הוא $ 55.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOFAP הוא 999.75M, עם היצע כולל של 999751225.63048. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.09K.