Nodepay מחיר היום

מחיר Nodepay (NC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NC ל USD הוא $ 0 לכל NC.

Nodepay כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 326,833, עם היצע במחזור של 637.48M NC. ב‑24 השעות האחרונות, NC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.329888, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NC נע ב +0.16% בשעה האחרונה ו +0.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 166.36K.

Nodepay (NC) מידע שוק

שווי שוק $ 326.83K$ 326.83K $ 326.83K נפח (24 שעות) $ 166.36K$ 166.36K $ 166.36K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 512.66K$ 512.66K $ 512.66K אספקת מחזור 637.48M 637.48M 637.48M אספקה כוללת 999,933,524.1186012 999,933,524.1186012 999,933,524.1186012

שווי השוק הנוכחי של Nodepay הוא $ 326.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 166.36K. ההיצע במחזור של NC הוא 637.48M, עם היצע כולל של 999933524.1186012. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 512.66K.