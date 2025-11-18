Nikepig מחיר היום

מחיר Nikepig (NIKEPIG) בזמן אמת היום הוא $ 0.00108224, עם שינוי של 14.69% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NIKEPIG ל USD הוא $ 0.00108224 לכל NIKEPIG.

Nikepig כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 988,789, עם היצע במחזור של 899.72M NIKEPIG. ב‑24 השעות האחרונות, NIKEPIG סחר בין $ 0.00107986 (נמוך) ל $ 0.00128208 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01797996, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00107986.

ביצועים לטווח קצר, NIKEPIG נע ב -1.43% בשעה האחרונה ו -22.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Nikepig (NIKEPIG) מידע שוק

שווי שוק $ 988.79K$ 988.79K $ 988.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 988.79K$ 988.79K $ 988.79K אספקת מחזור 899.72M 899.72M 899.72M אספקה כוללת 899,717,800.0 899,717,800.0 899,717,800.0

