NICO (NICO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +38.04% שינוי מחיר (7D) +38.04%

NICO (NICO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NICO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NICOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NICO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+38.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NICO (NICO) מידע שוק

שווי שוק $ 5.57K$ 5.57K $ 5.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.57K$ 5.57K $ 5.57K אספקת מחזור 999.82M 999.82M 999.82M אספקה כוללת 999,821,008.084751 999,821,008.084751 999,821,008.084751

שווי השוק הנוכחי של NICO הוא $ 5.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NICO הוא 999.82M, עם היצע כולל של 999821008.084751. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.57K.