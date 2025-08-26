עוד על NFTD

NFTrade סֵמֶל

NFTrade מחיר (NFTD)

לא רשום

1 NFTD ל USDמחיר חי:

$0.00240023$0.00240023
+1.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
NFTrade (NFTD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:45:34 (UTC+8)

NFTrade (NFTD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00236414$ 0.00236414
24 שעות נמוך
$ 0.00242578$ 0.00242578
גבוה 24 שעות

$ 0.00236414$ 0.00236414

$ 0.00242578$ 0.00242578

$ 2.21$ 2.21

$ 0.00211235$ 0.00211235

-0.08%

+1.44%

+5.84%

+5.84%

NFTrade (NFTD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00239823. במהלך 24 השעות האחרונות, NFTD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00236414 לבין שיא של $ 0.00242578, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NFTDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.21, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00211235.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NFTD השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, +1.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NFTrade (NFTD) מידע שוק

$ 111.72K$ 111.72K

----

$ 323.77K$ 323.77K

46.58M 46.58M

135,000,000.0 135,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NFTrade הוא $ 111.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NFTD הוא 46.58M, עם היצע כולל של 135000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 323.77K.

NFTrade (NFTD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של NFTradeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNFTrade ל USDהיה . $ +0.0002736015.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNFTrade ל USDהיה $ -0.0000084628.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של NFTradeל USDהיה $ -0.000069782784736647.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+1.44%
30 ימים$ +0.0002736015+11.41%
60 ימים$ -0.0000084628-0.35%
90 ימים$ -0.000069782784736647-2.82%

מה זהNFTrade (NFTD)

NFTrade is the first cross-chain and blockchain-agnostic NFT platform. We are an aggregator of all NFT marketplaces and host the complete NFT lifecycle, allowing anyone to seamlessly create, buy, sell, swap, farm, and leverage NFTs across different blockchains. Using NFTrade, anyone can gain access to the entirety of their NFT, unlocking the total value of the NFT market. NFTrade is currently live on Ethereum, Polygon, Avalanche, and Binance Smart Chain mainnets, with at least two additional mainnet integrations taking place before the end of 2021. Since launching its mainnet marketplace, NFTrade has become the #1 NFT marketplace on Avalanche (and #4 dApp in the entire Avalanche ecosystem by users and trading volume), the #2 NFT marketplace on Polygon, and is quickly becoming one of the go-to marketplaces for Binance Smart Chain and Ethereum NFT collectors, creators, and gamers. NFTrade brings the entire ecosystem to one platform.

NFTrade (NFTD) משאב

האתר הרשמי

NFTradeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NFTrade (NFTD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NFTrade (NFTD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NFTrade.

בדוק את NFTrade תחזית המחיר עכשיו‏!

NFTD למטבעות מקומיים

NFTrade (NFTD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NFTrade (NFTD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NFTD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על NFTrade (NFTD)

כמה שווה NFTrade (NFTD) היום?
החי NFTDהמחיר ב USD הוא 0.00239823 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NFTD ל USD?
המחיר הנוכחי של NFTD ל USD הוא $ 0.00239823. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NFTrade?
שווי השוק של NFTD הוא $ 111.72K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NFTD?
ההיצע במחזור של NFTD הוא 46.58M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NFTD?
‏‏NFTD השיג מחיר שיא (ATH) של 2.21 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NFTD?
NFTD ‏‏רשם מחירATL של 0.00211235 USD.
מהו נפח המסחר של NFTD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NFTD הוא -- USD.
האם NFTD יעלה השנה?
NFTD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NFTD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:45:34 (UTC+8)

