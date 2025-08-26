NFTrade (NFTD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00236414 $ 0.00236414 $ 0.00236414 24 שעות נמוך $ 0.00242578 $ 0.00242578 $ 0.00242578 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00236414$ 0.00236414 $ 0.00236414 גבוה 24 שעות $ 0.00242578$ 0.00242578 $ 0.00242578 שיא כל הזמנים $ 2.21$ 2.21 $ 2.21 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00211235$ 0.00211235 $ 0.00211235 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.08% שינוי מחיר (1D) +1.44% שינוי מחיר (7D) +5.84% שינוי מחיר (7D) +5.84%

NFTrade (NFTD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00239823. במהלך 24 השעות האחרונות, NFTD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00236414 לבין שיא של $ 0.00242578, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NFTDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.21, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00211235.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NFTD השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, +1.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NFTrade (NFTD) מידע שוק

שווי שוק $ 111.72K$ 111.72K $ 111.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 323.77K$ 323.77K $ 323.77K אספקת מחזור 46.58M 46.58M 46.58M אספקה כוללת 135,000,000.0 135,000,000.0 135,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NFTrade הוא $ 111.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NFTD הוא 46.58M, עם היצע כולל של 135000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 323.77K.