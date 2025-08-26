עוד על NICP

neuron ICP סֵמֶל

neuron ICP מחיר (NICP)

לא רשום

1 NICP ל USDמחיר חי:

-6.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
neuron ICP (NICP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:59:02 (UTC+8)

neuron ICP (NICP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.39%

-6.50%

-4.04%

-4.04%

neuron ICP (NICP) המחיר בזמן אמת של הוא $5.35. במהלך 24 השעות האחרונות, NICP נסחר בטווח שבין שפל של $ 5.3 לבין שיא של $ 5.76, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NICPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 15.12, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.67.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NICP השתנה ב +0.39% במהלך השעה האחרונה, -6.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

neuron ICP (NICP) מידע שוק

--
----

178.93K
178.93K 178.93K

178,928.0
178,928.0 178,928.0

שווי השוק הנוכחי של neuron ICP הוא $ 956.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NICP הוא 178.93K, עם היצע כולל של 178928.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 956.62K.

neuron ICP (NICP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של neuron ICPל USDהיה $ -0.372139108788965.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלneuron ICP ל USDהיה . $ -0.5407796050.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלneuron ICP ל USDהיה $ +0.4094799050.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של neuron ICPל USDהיה $ -0.1744586693075.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.372139108788965-6.50%
30 ימים$ -0.5407796050-10.10%
60 ימים$ +0.4094799050+7.65%
90 ימים$ -0.1744586693075-3.15%

מה זהneuron ICP (NICP)

nICP is a decentralised liquid staking derivative on the Internet computer protocol. It allows people to earn yield on their ICP while being fully liquid. The protocol is controlled and managed by the WaterNeuron DAO through staked WTN tokens, and thus fully decentralised. All the components of the protocol are fully on-chain. All the code is open source. It is the first fully decentralised LST on ICP.

neuron ICP (NICP) משאב

האתר הרשמי

neuron ICPתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה neuron ICP (NICP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות neuron ICP (NICP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור neuron ICP.

בדוק את neuron ICP תחזית המחיר עכשיו‏!

NICP למטבעות מקומיים

neuron ICP (NICP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של neuron ICP (NICP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NICP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על neuron ICP (NICP)

כמה שווה neuron ICP (NICP) היום?
החי NICPהמחיר ב USD הוא 5.35 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NICP ל USD?
המחיר הנוכחי של NICP ל USD הוא $ 5.35. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של neuron ICP?
שווי השוק של NICP הוא $ 956.62K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NICP?
ההיצע במחזור של NICP הוא 178.93K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NICP?
‏‏NICP השיג מחיר שיא (ATH) של 15.12 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NICP?
NICP ‏‏רשם מחירATL של 2.67 USD.
מהו נפח המסחר של NICP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NICP הוא -- USD.
האם NICP יעלה השנה?
NICP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NICP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:59:02 (UTC+8)

