neuron ICP (NICP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 5.3 $ 5.3 $ 5.3 24 שעות נמוך $ 5.76 $ 5.76 $ 5.76 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 5.3$ 5.3 $ 5.3 גבוה 24 שעות $ 5.76$ 5.76 $ 5.76 שיא כל הזמנים $ 15.12$ 15.12 $ 15.12 המחיר הנמוך ביותר $ 2.67$ 2.67 $ 2.67 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.39% שינוי מחיר (1D) -6.50% שינוי מחיר (7D) -4.04% שינוי מחיר (7D) -4.04%

neuron ICP (NICP) המחיר בזמן אמת של הוא $5.35. במהלך 24 השעות האחרונות, NICP נסחר בטווח שבין שפל של $ 5.3 לבין שיא של $ 5.76, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NICPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 15.12, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.67.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NICP השתנה ב +0.39% במהלך השעה האחרונה, -6.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

neuron ICP (NICP) מידע שוק

שווי שוק $ 956.62K$ 956.62K $ 956.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 956.62K$ 956.62K $ 956.62K אספקת מחזור 178.93K 178.93K 178.93K אספקה כוללת 178,928.0 178,928.0 178,928.0

שווי השוק הנוכחי של neuron ICP הוא $ 956.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NICP הוא 178.93K, עם היצע כולל של 178928.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 956.62K.