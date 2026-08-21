Net מחיר היום

מחיר Net (NET) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NET ל USD הוא $ 0 לכל NET.

Net כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 40,910, עם היצע במחזור של 100.00B NET. ב‑24 השעות האחרונות, NET סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NET נע ב -0.39% בשעה האחרונה ו +24.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Net (NET) מידע שוק

שווי שוק $ 40.91K$ 40.91K $ 40.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.91K$ 40.91K $ 40.91K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Net הוא $ 40.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NET הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.91K.