NerdyDude (NERDY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00137807 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -23.34% שינוי מחיר (7D) -0.42%

NerdyDude (NERDY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NERDY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NERDYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00137807, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NERDY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -23.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NerdyDude (NERDY) מידע שוק

שווי שוק $ 29.00K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.00K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NerdyDude הוא $ 29.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NERDY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.00K.