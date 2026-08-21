Nemesis מחיר היום

מחיר Nemesis (NEMESIS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 11.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NEMESIS ל USD הוא $ 0 לכל NEMESIS.

Nemesis כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 444,949, עם היצע במחזור של 999.29M NEMESIS. ב‑24 השעות האחרונות, NEMESIS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00761627, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NEMESIS נע ב -1.11% בשעה האחרונה ו +124.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.42K.

Nemesis (NEMESIS) מידע שוק

שווי שוק $ 444.95K$ 444.95K $ 444.95K נפח (24 שעות) $ 7.42K$ 7.42K $ 7.42K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 445.27K$ 445.27K $ 445.27K אספקת מחזור 999.29M 999.29M 999.29M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nemesis הוא $ 444.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.42K. ההיצע במחזור של NEMESIS הוא 999.29M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 445.27K.