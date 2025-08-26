Nectar (NECT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0.987422
גבוה 24 שעות $ 0.999571
שיא כל הזמנים $ 1.035
המחיר הנמוך ביותר $ 0.938008
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.02%
שינוי מחיר (1D) +0.72%
שינוי מחיר (7D) -0.54%

Nectar (NECT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.99568. במהלך 24 השעות האחרונות, NECT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.987422 לבין שיא של $ 0.999571, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NECTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.035, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.938008.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NECT השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, +0.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nectar (NECT) מידע שוק

שווי שוק $ 4.70M
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.70M
אספקת מחזור 4.72M
אספקה כוללת 4,717,559.53766

שווי השוק הנוכחי של Nectar הוא $ 4.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NECT הוא 4.72M, עם היצע כולל של 4717559.53766. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.70M.