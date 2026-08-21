NDQ666 מחיר היום

מחיר NDQ666 (NDQ) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NDQ ל USD הוא $ 0 לכל NDQ.

NDQ666 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,682.42, עם היצע במחזור של 1.00B NDQ. ב‑24 השעות האחרונות, NDQ סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04552941, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NDQ נע ב +0.04% בשעה האחרונה ו +0.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

NDQ666 (NDQ) מידע שוק

שווי שוק $ 19.68K$ 19.68K $ 19.68K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.68K$ 19.68K $ 19.68K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NDQ666 הוא $ 19.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NDQ הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.68K.