NBX מחיר היום

מחיר NBX (BYN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 23.69% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BYN ל USD הוא $ 0 לכל BYN.

NBX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 78,561, עם היצע במחזור של 100.00M BYN. ב‑24 השעות האחרונות, BYN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.00105996 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 5.14, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BYN נע ב +4.94% בשעה האחרונה ו -32.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 291.39.

NBX (BYN) מידע שוק

שווי שוק $ 78.56K$ 78.56K $ 78.56K נפח (24 שעות) $ 291.39$ 291.39 $ 291.39 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 78.56K$ 78.56K $ 78.56K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NBX הוא $ 78.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 291.39. ההיצע במחזור של BYN הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 78.56K.