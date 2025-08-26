Naym (NAYM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00122572 $ 0.00122572 $ 0.00122572 24 שעות נמוך $ 0.001366 $ 0.001366 $ 0.001366 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00122572$ 0.00122572 $ 0.00122572 גבוה 24 שעות $ 0.001366$ 0.001366 $ 0.001366 שיא כל הזמנים $ 0.04567796$ 0.04567796 $ 0.04567796 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -8.40% שינוי מחיר (7D) -11.94% שינוי מחיר (7D) -11.94%

Naym (NAYM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00122709. במהלך 24 השעות האחרונות, NAYM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00122572 לבין שיא של $ 0.001366, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NAYMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04567796, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NAYM השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -8.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Naym (NAYM) מידע שוק

שווי שוק $ 133.70K$ 133.70K $ 133.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M אספקת מחזור 108.97M 108.97M 108.97M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Naym הוא $ 133.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NAYM הוא 108.97M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.23M.