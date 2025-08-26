Nafter (NAFT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.365373$ 0.365373 $ 0.365373 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.03% שינוי מחיר (1D) -1.18% שינוי מחיר (7D) +3.06% שינוי מחיר (7D) +3.06%

Nafter (NAFT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NAFT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NAFTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.365373, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NAFT השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -1.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nafter (NAFT) מידע שוק

שווי שוק $ 181.28K$ 181.28K $ 181.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 410.88K$ 410.88K $ 410.88K אספקת מחזור 441.20M 441.20M 441.20M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nafter הוא $ 181.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NAFT הוא 441.20M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 410.88K.